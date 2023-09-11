Зеленський: "путін не розуміє, що в довгій війні він програє"

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"Сама росія крихка. путін не розуміє, що в довгій війні він програє. Бо неважливо, що його підтримують 60% чи 70% росіян. Ні, його економіка програє", - заявив Зеленський.

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Очільник держави зазначив, що оскільки удари на території росії будуть посилюватися, громадяни рф "почнуть ставити запитання" щодо неспроможності російської армії їх захистити. Він додав, що після того, як ватажок пвк "вагнера" євген пригожин влаштував у росії в червні цього року "заколот", авторитет путіна почав послаблюватися.

"Він (авторитет президента рф, - ред.) буде послаблюватися й далі", - підкреслив Зеленський.

Водночас президент зауважив, що усвідомлює ризики для України, якщо Захід почне припиняти економічну підтримку: "Якщо ти не з Україною, ти з росією, а якщо ти не з росією, ти з Україною. І якщо партнери нам не допоможуть, значить, допоможуть росії перемогти. Це все".

Оскільки кілька західних союзників, у тому числі США, наступного року проводять вибори, Зеленський вважає, що "підтримувати допомогу буде важко", особливо за відсутності значного прогресу на фронті. Однак, за його словами, на рішення постачати Києву озброєння на початку повномасштабного вторгнення іноземні уряди спонукала громадська думка. Тому, стверджує президент, зменшення цієї підтримки, "може розлютити не лише українців, але й західних виборців".

Крім цього, Зеленський наголосив, якщо путін сподівається, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах США у 2024 році принесе перемогу і йому, то диктатор "помиляється". Президент додав, що Трамп "ніколи не підтримав би" путіна, і висловив очікування, що його американський колега Джо Байден "продовжить свій курс", якщо його переоберуть.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі, якщо Сили оборони України натиснуть на російських окупантів на півдні, то росіяни самі звідти втечуть.