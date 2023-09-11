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Зеленский: "путин не понимает, что в долгой войне он проиграет"

Зеленский: "путин не понимает, что в долгой войне он проиграет"

Киев • УНН

 • 350275 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Российский диктатор владимир путин намерен истощить Украину и решимость Запада продолжать оказывать финансовую и военную помощь Киеву, однако не понимает, что в долгой войне он проиграет. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью The Economist, сообщает УНН.

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"Сама россия хрупкая. путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Нет, его экономика проигрывает", - заявил Зеленский.

Детали

Глава государства отметил, что поскольку удары на территории россии будут усиливаться, граждане рф "начнут задавать вопросы" о неспособности российской армии их защитить. Он добавил, что после того, как главарь чвк "вагнера" евген пригожин устроил в россии в июне этого года "мятеж", авторитет путина начал ослабевать.

"Он (авторитет президента рф, - ред.) будет ослабляться и дальше", - подчеркнул Зеленский.

В то же время президент отметил, что осознает риски для Украины, если Запад начнет прекращать экономическую поддержку: "Если ты не с Украиной, ты с россией, а если ты не с россией, ты с Украиной. И если партнеры нам не помогут, значит, помогут россии победить. Это все".

Поскольку несколько западных союзников, в том числе США, в следующем году проводят выборы, Зеленский считает, что "поддерживать помощь будет трудно", особенно при отсутствии значительного прогресса на фронте. Однако, по его словам, на решение поставлять Киеву вооружение в начале полномасштабного вторжения иностранные правительства подтолкнуло общественное мнение. Поэтому, утверждает президент, уменьшение этой поддержки, "может разозлить не только украинцев, но и западных избирателей".

Кроме этого, Зеленский отметил, если путин надеется, что победа Дональда Трампа на президентских выборах США в 2024 году принесет победу и ему, то диктатор "ошибается". Президент добавил, что Трамп "никогда не поддержал бы" путина, и выразил ожидание, что его американский коллега Джо Байден "продолжит свой курс", если его переизберут.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если Силы обороны Украины надавят на российских оккупантов на юге, то россияне сами оттуда сбегут.

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