Зеленський: виб'ємо росіян з півдня – вони втечуть

ukru
29 березня, 17:57 • 271580 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 359077 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 299455 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 334603 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 299708 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219256 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204038 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164012 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534790 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175499 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
94 %
745 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 55868 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 59160 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 70753 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78420 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 81933 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 391961 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534790 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568442 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565495 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465395 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204769 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 359077 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174874 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165796 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136730 перегляди
Актуальне
Зеленський: виб'ємо росіян з півдня – вони втечуть

Зеленський: виб'ємо росіян з півдня – вони втечуть

Київ • УНН

 • 469891 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. У разі, якщо Сили оборони України натиснуть на російських окупантів на півдні, то росіяни самі звідти втечуть. Про це сказав президент Зеленський в інтерв'ю The Economist, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, навіть обмежений прогрес на лінії фронту має важливе значення.

Цитата

"Зараз у нас є рух. Це важливо", - сказав глава держави.

Він зазначив, що після важких початкових втрат і квапливо адаптованої тактики українські солдати нарешті прорвали першу з трьох основних оборонних ліній Росії в Запорізькій області. Президент наполіг, що великий прорив ще попереду.
"Якщо ми натиснемо на них з півдня, вони побіжать", - сказав Зеленський.

Доповнення

Водночас Зеленський заявив, що емоційно готовий до тривалої війни і вважає, що зараз "поганий момент" для переговорів із Росією.

"Я повинен бути готовий (до тривалої війни – ред.), моя команда повинна бути готова до довгої війни, і емоційно я готовий", — сказав глава держави.

За словами Зеленського, деякі партнери можуть сприйняти нещодавні труднощі України на полі бою як привід для того, щоб примусити її до переговорів з Росією, але "це поганий момент, оскільки Путін бачить те ж саме".

На думку Зеленського, Путін прагне виснажити Україну, але Росія сама є крихкою.

"Путін не розуміє, що в довгій війні він програє. Тому що не має значення, що його підтримують 60% чи 70% росіян. Ні, програє його економіка", - сказав Зеленський.

Водночас президент добре усвідомлює ризики для своєї країни, якщо Захід почне припиняти свою економічну підтримку.

Оскільки деякі з західних союзників, включно зі США, проводять вибори наступного року, Зеленський знає, що зберегти підтримку буде складно, особливо за відсутності значного прогресу на фронті.

При цьому Зеленський підкреслив, що якщо Путін сподівається, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США в 2024 році принесе йому перемогу, він помиляється, адже Трамп "ніколи" не підтримає Путіна. Зеленський очікує, що Джо Байден продовжить курс на підтримку України, якщо його переоберуть. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "російське зло теж готується до зими" - Зеленський закликав посадовців подбати про енергетичну стійкість

Зеленський зазначив, що перемога у війні не прийде "завтра чи післязавтра", але це не якась фантастична мрія.

Український президент також категорично відкидає ідею компромісу з Путіним. Війна триватиме "доти, доки Росія залишатиметься на українській території", каже він. Зеленський переконаний, що угода, досягнута шляхом переговорів, не буде постійною.

За його словами, ті, хто вирішує розмовляти з людиною в Кремлі, "обманюють себе", так само, як західні лідери, які підписали угоду з Адольфом Гітлером у Мюнхені в 1938 році лише для того, щоб спостерігати за його вторгненням у Чехословаччину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,546.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.07