Зеленський: виб'ємо росіян з півдня – вони втечуть

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За словами Зеленського, навіть обмежений прогрес на лінії фронту має важливе значення.

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"Зараз у нас є рух. Це важливо", - сказав глава держави.

Він зазначив, що після важких початкових втрат і квапливо адаптованої тактики українські солдати нарешті прорвали першу з трьох основних оборонних ліній Росії в Запорізькій області. Президент наполіг, що великий прорив ще попереду.

"Якщо ми натиснемо на них з півдня, вони побіжать", - сказав Зеленський.

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Водночас Зеленський заявив, що емоційно готовий до тривалої війни і вважає, що зараз "поганий момент" для переговорів із Росією.

"Я повинен бути готовий (до тривалої війни – ред.), моя команда повинна бути готова до довгої війни, і емоційно я готовий", — сказав глава держави.

За словами Зеленського, деякі партнери можуть сприйняти нещодавні труднощі України на полі бою як привід для того, щоб примусити її до переговорів з Росією, але "це поганий момент, оскільки Путін бачить те ж саме".

На думку Зеленського, Путін прагне виснажити Україну, але Росія сама є крихкою.

"Путін не розуміє, що в довгій війні він програє. Тому що не має значення, що його підтримують 60% чи 70% росіян. Ні, програє його економіка", - сказав Зеленський.

Водночас президент добре усвідомлює ризики для своєї країни, якщо Захід почне припиняти свою економічну підтримку.

Оскільки деякі з західних союзників, включно зі США, проводять вибори наступного року, Зеленський знає, що зберегти підтримку буде складно, особливо за відсутності значного прогресу на фронті.

При цьому Зеленський підкреслив, що якщо Путін сподівається, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США в 2024 році принесе йому перемогу, він помиляється, адже Трамп "ніколи" не підтримає Путіна. Зеленський очікує, що Джо Байден продовжить курс на підтримку України, якщо його переоберуть.

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Зеленський зазначив, що перемога у війні не прийде "завтра чи післязавтра", але це не якась фантастична мрія.

Український президент також категорично відкидає ідею компромісу з Путіним. Війна триватиме "доти, доки Росія залишатиметься на українській території", каже він. Зеленський переконаний, що угода, досягнута шляхом переговорів, не буде постійною.

За його словами, ті, хто вирішує розмовляти з людиною в Кремлі, "обманюють себе", так само, як західні лідери, які підписали угоду з Адольфом Гітлером у Мюнхені в 1938 році лише для того, щоб спостерігати за його вторгненням у Чехословаччину.