"російське зло теж готується до зими" - Зеленський закликав посадовців подбати про енергетичну стійкість

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"Стійкість – ключове питання. Передусім наша енергетична стійкість. Те, що потрібно зробити перед зимою, і те, що вже зроблено... Чітко усвідомлюємо, що російське зло теж готується до зими - готується нести страждання. І кожен зараз у державному секторі та в місцевій владі повинен зробити все можливе, а коли потрібно, то й неможливе, щоб Україні вдалося вистояти зимою та зберегти повну функціональність. ППО, підготовка енергетики, соціальної системи, відповідні пакети підтримки від партнерів - усі посадові особи та командувачі мають чіткі завдання, - заявив глава держави.

За його словами, керівники обласних адміністрацій звітуватимуть щоденно про підготовку до зими.

Також президент повідомив, що міністру внутрішніх справ доручено по максимуму підготувати сектор ДСНС - "не лише те, що стосується безпосередньої роботи Служби з надзвичайних ситуацій, а й чіткого інформування людей про те, як буде забезпечений захист".

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