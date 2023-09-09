"российское зло тоже готовится к зиме" - Зеленский призвал чиновников позаботиться об энергетической устойчивости

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"Устойчивость – ключевой вопрос. Прежде всего наша энергетическая устойчивость. То, что нужно сделать перед зимой, и то, что уже сделано... Четко осознаем, что российское зло тоже готовится к зиме - готовится нести страдания. И каждый сейчас в государственном секторе и в местной власти должен сделать все возможное, а когда нужно, то и невозможное, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность. ПВО, подготовка энергетики, социальной системы, соответствующие пакеты поддержки от партнеров - все должностные лица и командующие имеют четкие задачи, - заявил глава государства.

По его словам, руководители областных администраций будут отчитываться ежедневно о подготовке к зиме.

Также президент сообщил, что министру внутренних дел поручено по максимуму подготовить сектор ГСЧС - "не только то, что касается непосредственной работы Службы по чрезвычайным ситуациям, но и четкого информирования людей о том, как будет обеспечена защита".

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