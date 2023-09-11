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Зеленский: выбьем россиян с юга - они убегут

Зеленский: выбьем россиян с юга - они убегут

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. В случае, если Силы обороны Украины надавят на российских оккупантов на юге, то россияне сами оттуда убегут. Об этом сказал президент Зеленский в интервью The Economist, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, даже ограниченный прогресс на линии фронта имеет важное значение.

Цитата

"Сейчас у нас есть движение. Это важно", - сказал глава государства.

Он отметил, что после тяжелых начальных потерь и торопливо адаптированной тактики украинские солдаты наконец-то прорвали первую из трех основных оборонительных линий России в Запорожской области. Президент настоял, что большой прорыв еще впереди.

"Если мы надавим на них с юга, они побегут", - сказал Зеленский.

Дополнение

В то же время Зеленский заявил, что эмоционально готов к длительной войне и считает, что сейчас "плохой момент" для переговоров с Россией.

"Я должен быть готов (к длительной войне – ред.), моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, некоторые партнеры могут воспринять недавние трудности Украины на поле боя как повод для того, чтобы принудить ее к переговорам с Россией, но "это плохой момент, поскольку Путин видит то же самое".

По мнению Зеленского, Путин стремится истощить Украину, но Россия сама является хрупкой.

"Путин не понимает, что в долгой войне он проигрывает. Потому что не имеет значения, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Нет, проигрывает его экономика", - сказал Зеленский.

В то же время президент хорошо осознает риски для своей страны, если Запад начнет прекращать свою экономическую поддержку.

Поскольку некоторые из западных союзников, включая США, проводят выборы в следующем году, Зеленский знает, что сохранить поддержку будет сложно, особенно при отсутствии значительного прогресса на фронте.

При этом Зеленский подчеркнул, что если Путин надеется, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году принесет ему победу, он ошибается, ведь Трамп "никогда" не поддержит Путина. Зеленский ожидает, что Джо Байден продолжит курс на поддержку Украины, если его переизберут. 

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Зеленский отметил, что победа в войне не придет "завтра или послезавтра", но это не какая-то фантастическая мечта.

Украинский президент также категорически отвергает идею компромисса с Путиным. Война будет продолжаться "до тех пор, пока Россия будет оставаться на украинской территории", говорит он. Зеленский убежден, что соглашение, достигнутое путем переговоров, не будет постоянным.

По его словам, те, кто решает разговаривать с человеком в Кремле, "обманывают себя", так же, как западные лидеры, которые подписали соглашение с Адольфом Гитлером в Мюнхене в 1938 году только для того, чтобы наблюдать за его вторжением в Чехословакию.

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