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Зеленський відповів на критику про повільний наступ: "Поки ми розмовляємо про контрнаступ, багато зброї ще в дорозі"

Київ • УНН

 • 273293 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на критику стосовно повільного контрнаступу заявив, що контрнаступ українських військ триває, але його темпи залежать від багатьох факторів, у тому числі від мінування росіянами великих територій та постачання зброї Україні, яка досі ще в дорозі. Про це глава держави повідомив журналісту CNN, передає УНН.

Цитата

“Прискорення контрнаступу залежить від багатьох питань та моментів. Але ми маємо пам’ятати, що нам потрібен результат. Ми маємо повернути, деокупувати наші землі. І це не лише про землі, а й про людей. Заморожена війна - це не мир. росія хоче захопити усю нашу країну та знищити, всі наші родини, наші домівки. Він розуміє, що Україна ніколи не відступить і не віддасть своїх земель. Тому він і вбиває нас. І коли ми говоримо про контрнаступ він залежить від багатьох чинників. Звісно ми дали росії час підготуватись, замінувати поля та великі території. І зараз ми бачимо 3 лінії оборони”, - сказав Зеленський.

Також, за його словами, на контрнаступ впливають багато моментів. Серед них є мінування великих територій росіянами. Також є проблема з постачанням зброї, бо миттєво її неможливо надати Україні.

“І у цю мить, коли ми сидимо тут і розмовляємо, поки йде контрнаступ, як багато хто каже надто повільно, дещо ще в дозі”. - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що український контрнаступ продовжуватиметься й під час погіршення погодних умов осінню, попри те, що воювати стане важче. 

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