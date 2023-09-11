Зеленський відповів на критику про повільний наступ: "Поки ми розмовляємо про контрнаступ, багато зброї ще в дорозі"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на критику стосовно повільного контрнаступу заявив, що контрнаступ українських військ триває, але його темпи залежать від багатьох факторів, у тому числі від мінування росіянами великих територій та постачання зброї Україні, яка досі ще в дорозі. Про це глава держави повідомив журналісту CNN, передає УНН.
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“Прискорення контрнаступу залежить від багатьох питань та моментів. Але ми маємо пам’ятати, що нам потрібен результат. Ми маємо повернути, деокупувати наші землі. І це не лише про землі, а й про людей. Заморожена війна - це не мир. росія хоче захопити усю нашу країну та знищити, всі наші родини, наші домівки. Він розуміє, що Україна ніколи не відступить і не віддасть своїх земель. Тому він і вбиває нас. І коли ми говоримо про контрнаступ він залежить від багатьох чинників. Звісно ми дали росії час підготуватись, замінувати поля та великі території. І зараз ми бачимо 3 лінії оборони”, - сказав Зеленський.
Також, за його словами, на контрнаступ впливають багато моментів. Серед них є мінування великих територій росіянами. Також є проблема з постачанням зброї, бо миттєво її неможливо надати Україні.
“І у цю мить, коли ми сидимо тут і розмовляємо, поки йде контрнаступ, як багато хто каже надто повільно, дещо ще в дозі”. - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що український контрнаступ продовжуватиметься й під час погіршення погодних умов осінню, попри те, що воювати стане важче.