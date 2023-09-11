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Зеленский ответил на критику о медленном наступлении: "Пока мы разговариваем о контрнаступлении, много оружия еще в пути"

Зеленский ответил на критику о медленном наступлении: "Пока мы разговариваем о контрнаступлении, много оружия еще в пути"

Киев • УНН

 • 273291 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на критику относительно медленного контрнаступления заявил, что контрнаступление украинских войск продолжается, но его темпы зависят от многих факторов, в том числе от минирования россиянами больших территорий и поставки оружия Украине, которое до сих пор еще в пути. Об этом глава государства сообщил журналисту CNN, передает УНН.

Цитата

“Ускорение контрнаступления зависит от многих вопросов и моментов. Но мы должны помнить’помнить, что нам нужен результат. Мы должны вернуть, деоккупировать наши земли. И это не только о землях, но и о людях. Замороженная война - это не мир. россия хочет захватить всю нашу страну и уничтожить, все наши семьи, наши дома. Он понимает, что Украина никогда не отступит и не отдаст своих земель. Поэтому он и убивает нас. И когда мы говорим о контрнаступлении он зависит от многих факторов. Конечно мы дали россии время подготовиться, заминировать поля и большие территории. И сейчас мы видим 3 линии обороны”, - сказал Зеленский.

Также, по его словам, на контрнаступление влияют многие моменты. Среди них есть минирование больших территорий россиянами. Также есть проблема с поставками оружия, потому что мгновенно его невозможно предоставить Украине.

“И в этот момент, когда мы сидим здесь и разговариваем, пока идет контрнаступление, как многие говорят слишком медленно, кое-что еще в дозе”. - сказал Зеленский.

Напомним

Ранее сообщалось, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что украинское контрнаступление будет продолжаться и во время ухудшения погодных условий осенью, несмотря на то, что воевать станет труднее. 

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