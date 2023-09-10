Буданов заявив, що контрнаступ продовжиться й у сиру, холодну погоду

Цитата

«Бойові дії так чи інакше будуть продовжуватися…У нас тут не Африка і сезон дощів у нас відсутній. Так, є зміни погоди, яке цілком зрозуміло, що більш негативно впливає, тому що в холоді, мокроті, багнюці воювати важче. Але давайте подивимося на минулу осінь. Вона, що зупинила минулої осені якісь бойові дії з нашого боку чи з боку росіян? Ні, не зупинила. Чому ви думаєте, що в цьому році буде щось інакше? Ні не буде. Бойові дії будуть продовжуватися, наступальна операція на всіх напрямках», - сказав Буданов.

Він підкреслив, що наступальна операція йде на кількох напрямках й вона так само буде продовжуватися.

«Те, що є важкості та проблеми із застосуванням, використанням техніки перш за все на колісному ходу, так вони й влітку є», - зазначив Буданов.

Доповнення

Міністри країн-союзниць України не обговорюють нібито "повільний" контрнаступ Сил оборони – про це пишуть журналісти та "диванні експерти", сказав глава МЗС Дмитро Кулеба.