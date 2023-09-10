Буданов заявил, что контрнаступление продолжится и в сырую, холодную погоду

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«Боевые действия так или иначе будут продолжаться…У нас тут не Африка и сезон дождей у нас отсутствует. Да, есть изменения погоды, которое вполне понятно, что более негативно влияет, потому что в холоде, мокроте, грязи воевать тяжелее. Но давайте посмотрим на прошлую осень. Она, что остановила прошлой осенью какие-то боевые действия с нашей стороны или со стороны россиян? Нет, не остановила. Почему вы думаете, что в этом году будет что-то иначе? Нет, не будет. Боевые действия будут продолжаться, наступательная операция на всех направлениях», - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что наступательная операция идет на нескольких направлениях и она так же будет продолжаться.

«То, что есть трудности и проблемы с применением, использованием техники прежде всего на колесном ходу, так они и летом есть», - отметил Буданов.

Дополнение

Министры стран-союзниц Украины не обсуждают якобы "медленное" контрнаступление Сил обороны – об этом пишут журналисты и "диванные эксперты", сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.