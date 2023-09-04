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Розмови про "повільний" контрнаступ ведуть не міністри країн-союзниць, а "диванні" експерти – Кулеба

Розмови про "повільний" контрнаступ ведуть не міністри країн-союзниць, а "диванні" експерти – Кулеба

Київ • УНН

 • 340196 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Міністри країн-союзниць України не обговорюють нібито "повільний" контрнаступ Сил оборони – про це пишуть журналісти та "диванні експерти". Про це в ефірі телемарафону "Єдині Новини" сказав глава МЗС Дмитро Кулеба, передає УНН.

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"Коли ми говоримо з моїми колегами, міністрами, які отримують офіційну інформацію від своїх військових, своєї розвідки, глибинну і комплексну інформацію, то ні в кого немає претензій щодо українського контрнаступу. Ніхто не запитує: "А чого так повільно?". Всі навпаки сфокусовані на тому, "а що ще ми можемо зробити, чим допомогти"… Натомість коли зазираєш в інформаційний простір, то у всіх тільки одне запитання: "А чому все так повільно?", – сказав Кулеба.

Деталі

Він зазначив, що саме тому його реакція на подібні заяви була досить жорсткою – що всі, хто критикують український контрнаступ, "мають стулити пельку".

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"Я готовий ще раз це сказати, я готовий ще жорсткіше це сказати. Тому що кожен раз, коли якась людина, сидячи на дивані чи в теплій студії, починає критикувати швидкість контрнаступу, вони критикують конкретного українського солдата. Кожен, хто буде коментувати без поваги дії українських військових, буде наражатись на таку мою реакцію", – заявив Кулеба.

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Він наголосив, що кожен український воїн заслуговує на повагу, і міністри країн-партнерів це розуміють, і "подібних дурниць" ніхто з них не каже.

"А журналісти, коментатори і диванні експерти замість того, щоб закликати свої уряди ще більше допомагати, розказують, як повільно йде контрнаступ", – додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба порадив критикам контрнаступу приїхати в Україну і спробувати звільнити хоча б 1 кв. см

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