Кулеба рекомендував критикам контрнаступу приїхати в Україну і спробувати звільнити хоча б 1 кв. см

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"Критикувати повільні темпи контрнаступу – це те саме, що плюнути в обличчя українському воїну, який щодня жертвує своїм життям, рухаючись вперед і звільняючи українські землі кілометр за кілометром. Я б рекомендував усім критикам замовкнути, приїхати в Україну і спробувати самостійно звільнити один квадратний сантиметр", - заявив міністр.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сили оборони України під час контрнаступальних дій успішно відтісняють російських окупантів та поступово вибивають противника з його позицій. Також українці здатні прорватися через деякі укріплені лінії оборони росіян.