Кулеба рекомендував критикам контрнаступу приїхати в Україну і спробувати звільнити хоча б 1 кв. см
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порекомендував тим, хто критикує темпи українського контрнаступу, приїхати в Україну та спробувати звільнити хоча б один квадратний сантиметр. Про це він заявив під час брифінгу після неофіційної зустрічі очільників МЗС Євросоюзу у Толедо, передає кореспондент УНН.
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"Критикувати повільні темпи контрнаступу – це те саме, що плюнути в обличчя українському воїну, який щодня жертвує своїм життям, рухаючись вперед і звільняючи українські землі кілометр за кілометром. Я б рекомендував усім критикам замовкнути, приїхати в Україну і спробувати самостійно звільнити один квадратний сантиметр", - заявив міністр.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сили оборони України під час контрнаступальних дій успішно відтісняють російських окупантів та поступово вибивають противника з його позицій. Також українці здатні прорватися через деякі укріплені лінії оборони росіян.