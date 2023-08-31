Кулеба рекомендовал критикам контрнаступления приехать в Украину и попытаться освободить хотя бы 1 кв. см
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба порекомендовал тем, кто критикует темпы украинского контрнаступления, приехать в Украину и попытаться освободить хотя бы один квадратный сантиметр. Об этом он заявил на брифинге после неофициальной встречи глав МИД Евросоюза в Толедо, передает корреспондент УНН.
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"Критиковать медленные темпы контрнаступления – это то же самое, что плюнуть в лицо украинскому воину, ежедневно жертвующему своей жизнью, двигаясь вперед и освобождая украинские земли километр за километром. Я бы рекомендовал всем критикам замолчать, приехать в Украину и попытаться самостоятельно освободить один квадратный сантиметр", – заявил министр.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы обороны Украины во время контрнаступательных действий успешно оттесняют российских окупантов и постепенно выбивают противника с его позиций. Также украинцы способны прорваться через некоторые укрепленные линии обороны россиян.