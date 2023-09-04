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Разговоры о "медленном" контрнаступлении ведут не министры стран-союзниц, а "диванные" эксперты - Кулеба

Киев • УНН

 • 340194 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Министры стран-союзниц Украины не обсуждают якобы "медленное" контрнаступление Сил обороны – об этом пишут журналисты и "диванные эксперты". Об этом в эфире телемарафона "Единые Новости" сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"Когда мы говорим с моими коллегами, министрами, которые получают официальную информацию от своих военных, своей разведки, глубинную и комплексную информацию, то ни у кого нет претензий по украинскому контрнаступлению. Никто не спрашивает: "А чего так медленно?". Все наоборот сфокусированы на том, "а что еще мы можем сделать, чем помочь"… Зато когда заглядываешь в информационное пространство, то у всех только один вопрос: "А почему все так медленно?", – сказал Кулеба.

Детали

Он отметил, что именно поэтому его реакция на подобные заявления была достаточно жесткой – что все, кто критикуют украинское контрнаступление, "должны заткнуться".

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"Я готов еще раз это сказать, я готов еще жестче это сказать. Потому что каждый раз, когда какой-то человек, сидя на диване или в теплой студии, начинает критиковать скорость контрнаступления, они критикуют конкретного украинского солдата. Каждый, кто будет комментировать без уважения действия украинских военных, будет подвергаться такой моей реакции", – заявил Кулеба.

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Он подчеркнул, что каждый украинский воин заслуживает уважения, и министры стран-партнеров это понимают, и "подобных глупостей" никто из них не говорит.

"А журналисты, комментаторы и диванные эксперты вместо того, чтобы призывать свои правительства еще больше помогать, рассказывают, как медленно идет контрнаступление", – добавил Кулеба.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба посоветовал критикам контрнаступления приехать в Украину и попробовать освободить хотя бы 1 кв. см

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