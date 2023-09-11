Зеленський заявив, що "емоційно готовий" до тривалої війни з росією

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"Я маю бути готовий, моя команда має бути готова до тривалої війни, і емоційно я готовий", - заявив Зеленський.

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Він зазначив, що попри те, що Захід продовжує заявляти, що підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно", серед деяких партнерів помітні "зміни настрою": "У мене є така інтуїція, я читаю, чую і бачу їхні очі, коли вони говорять: "Ми завжди будемо з вами". Але я бачу, що його чи її немає тут, не з нами".

Зеленський додав, що деякі країни-партнери можуть сприймати останню ситуацію на полі бою як привід змусити Україну до переговорів з росією, однак "це поганий момент", оскільки російський диктатор володимир путін "бачить те саме". Президент застеріг, що перемога Києва "не прийде завтра чи післязавтра".

"Але це не якась фантастична мрія. Україна заслуговує на перемогу, і Захід має її підтримати. Російська армія втрачає багато людей і передислокує свої резерви, щоб зупинити українське просування. Це означає, що вони програють", - цитує очільника держави The Economist.

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Зеленський категорично відкинув компромісу з путіним, наголосивши, що війна "триватиме, поки росія буде на території України". За його словами, будь-яка угода з країною-агресором не буде постійною, оскільки президент рф "має звичку створювати заморожені конфлікти", його мета - "відновити радянський Союз".

"Ті, хто хоче поговорити з людиною в Кремлі, обманюють себе, подібно до західних лідерів, які підписали угоду з Адольфом Гітлером у Мюнхені в 1938 році лише для того, щоб спостерігати, як він вторгається в Чехословаччину. Помилка не в дипломатії. Помилка – дипломатія з путіним. Він домовляється тільки сам із собою", - сказав президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін не розуміє, що в довгій війні він програє.