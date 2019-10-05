Зеленский предложил разработать программу по интернету в сельских школах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности подключения школ, в частности сельских, к сети Интернет. Об этом он заявил во время встречи с педагогами, сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.
"Президент подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах, к сети Интернет. Владимир Зеленский предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств", - указали в ОПУ.
Это произошло, когда во время встречи учителя коснулись проблем работы сельских школ, в частности необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения детей из городов и учеников, проживающих в селе.
Присутствовавшая на встрече министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в государственном бюджете на следующий год планируется увеличить финансирование опорных школ и школ в сельской местности.
Напомним, Зеленский встретился с педагогами.