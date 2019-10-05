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Зеленський зустрівся з освітянами: говорили про сім'ю, вчителів та корисні для президентства навички

Київ • УНН

 • 21875 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою провів зустріч з учителями – переможцями конкурсів "Учитель року – 2019" та Global Teacher Prize Ukraine 2019 з нагоди Дня працівників освіти України. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОПУ.

Зеленський зустрівся з освітянами: говорили про сім'ю, вчителів та корисні для президентства навички

"Дуже поважаємо вашу професію. Я думаю, що це одна з найголовніших професій", – наголосив Глава держави під час зустрічі в Офісі Президента України.

Зеленський зазначив, що обидві його бабусі були вчительками, а батько викладає у виші.

"Ми завжди пишалися цією професією. Хочемо вас привітати зі святом", – сказав Президент, звертаючись до освітян.

Перша леді Олена Зеленська відзначила, що шкільна освіта в Україні має постійно вдосконалюватися, щоб відповідати викликам часу. "Ми – батьки, тому дуже зацікавлені в тому, щоб відбувалися позитивні зміни у шкільній освіті. У нас діти вчаться у гарній школі, і дуже хотілося б, аби всі вчителі почувалися такими ж щасливими, як у цій школі", – сказала Олена Зеленська.

За словами дружини Президента, важливо, щоб кожна дитина знайшла свого вчителя на все життя – ту людину, яка може навчити її життєвих принципів. "Якщо у тебе є Вчитель з великої літери, то він усе життя з тобою. Ти завжди його згадуєш. Якщо така людина дає моральну підтримку, ти все життя йтимеш своєю дорогою", – сказала вона.

Організатор премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин передала Президенту вітання від учителя, який викладав у нього фізику. У відповідь Зеленський згадав, що його вчитель фізики міг зацікавити учнів оригінальними методами вивчення предмета.

Відповідаючи на запитання освітян, які навички та якості, здобуті у школі, знадобилися йому на шляху до посади Президента, Зеленський зазначив, що перш за все це комунікабельність, людяність, бажання відстоювати справедливість, уміння розібратись у складній ситуації. Олена Зеленська додала, що велике значення має вміння захищати власну точку зору.

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