Зеленский встретился с педагогами: говорили о семье, учителях и полезных для президентства навыков

“Очень уважаем вашу профессию. Я думаю, что это одна из самых главных профессий”, — подчеркнул Глава государства во время встречи в Офисе Президента Украины.

Зеленский отметил, что обе его бабушки были учительницами, а отец преподает в вузе.

“Мы всегда гордились этой профессией. Хотим поздравить вас с праздником”, — сказал Президент, обращаясь к педагогам.

Первая леди Елена Зеленская отметила, что школьное образование в Украине должно постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать вызовам времени.

“Мы — родители, поэтому очень заинтересованы в том, чтобы в школьном образовании происходили положительные изменения. У нас дети учатся в хорошей школе, и очень хотелось бы, чтобы все учителя чувствовали себя такими же счастливыми, как в этой школе”, — сказала Елена Зеленская.

По словам супруги Президента, важно, чтобы каждый ребенок нашел своего учителя на всю жизнь — того человека, который может научить его жизненным принципам. “Если у тебя есть Учитель с большой буквы, то он всю жизнь с тобой. Ты всегда его вспоминаешь. Если такой человек дает моральную поддержку, ты всю жизнь будешь идти своей дорогой”, — сказала она.

Организатор премии Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин передал Президенту приветствие от учителя, который преподавал у него физику. В ответ Владимир Зеленский вспомнил, что его учитель физики мог заинтересовать учеников оригинальными методами изучения предмета.

Отвечая на вопрос педагогов, какие навыки и качества, приобретенные в школе, понадобились ему на пути к должности Президента, Владимир Зеленский отметил, что прежде всего это коммуникабельность, человечность, желание отстаивать справедливость, умение разобраться в сложной ситуации. Елена Зеленская добавила, что большое значение имеет умение защищать свою точку зрения.