Зеленський запропонував розробити програму щодо інтернету у сільських школах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість підключення шкіл, зокрема сільських, до мережі Інтернет. Про це він заявив під час зустрічі з освітянами, повідомили УНН у пресслужбі ОПУ.
"Президент наголосив на важливості підключення шкіл, зокрема в селах, до мережі Інтернет. Володимир Зеленський запропонував розробити відповідну програму з метою залучення бюджетних коштів", - вказали в ОПУ.
Це сталося, коли під час зустрічі вчителі торкнулися проблем роботи сільських шкіл, зокрема необхідності забезпечення рівних можливостей та умов навчання дітей з міст і учнів, що проживають у селі.
Присутня на зустрічі міністр освіти і науки України Ганна Новосад зазначила, що у державному бюджеті на наступний рік планується збільшити фінансування опорних шкіл та шкіл у сільській місцевості.
Нагадаємо, Зеленський зустрівся з освітянами.