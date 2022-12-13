Зеленский призвал французский бизнес инвестировать в пищевую промышленность Украины

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"Мы уже отправили на экспорт более 13 млн тонн продовольствия, мы положили начало глобальной гуманитарной инициативе «Зерно из Украины»… Благодаря этой нашей инициативе мы поможем с продовольствием беднейшим странам мира...", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина отправляет как на экспорт, так и в качестве гуманитарной помощи преимущественно аграрное сырье, а может отправлять продукты переработки.

"То есть это означает, что прямо сейчас мы нуждаемся в развитии целой отрасли, которая будет ориентирована на экспорт и точно будет иметь потребителей, и точно будет приносить прибыль. Очевидно, что это выгодный экономический проект. И было бы правильно если бы французский бизнес уже сейчас оценил перспективы и пришел в Украину ради такого проекта. Так же в энергетике, машиностроении, оборонной промышленности, транспорте, строительстве, ІТ и многих других отраслях мы сейчас имеем колоссальные возможности", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что у Украины есть возможности которых сейчас нигде в мире больше не найти.

"Только в Украине можно достаточно быстро реализовать масштабный проект экологической и современной реиндустрализации и у нас есть четкое понимание, как это сделать. Чем быстрее и результативнее мы объединим прочность Украины и франции, тем больше выигрываем от этого, и тем надежнее будет мир, который я уверен, мы сможем вернуть Украине и всей Европе", - сказал Зеленский.

Дополнение

Украина экспортировала 13,8 млн тонн продовольствия "зерновым коридором".