Україна експортувала 13,8 млн тонн продовольства "зерновим коридором": відправила ще 8 суден
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Україна експортувала вже 13,8 млн тонн агропродукції "зерновим коридором", сьогодні з українських портів на Чорному морі вийшли ще вісім суден. Про це повідомляє Мінінфраструктури, пише УНН.
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"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 550 суден, які експортували 13,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", - повідомили у відомстві.
Деталі
Так, за повідомленням, з портів Великої Одеси у межах "зернової ініціативи" вийшли ще 8 суден з 238,6 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи.
Наразі в портах Великої Одеси, як зазначається, під обробкою 23 судна. На них завантажують 690 тис. тонн української агропродукції.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо) на 120 днів, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.
Угоду у листопаді продовжили на 120 днів.