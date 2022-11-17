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Після чотиристоронніх переговорів: Ердоган підтвердив продовження зернової угоди на 120 днів

Після чотиристоронніх переговорів: Ердоган підтвердив продовження зернової угоди на 120 днів

Київ • УНН

 • 556324 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно оголосив, що після чотиристоронніх переговорів досягнуто угоди про продовження на 120 днів зернової угоди, що дозволяє експорт агропродукції з портів України, пише УНН.

Цитата

"У результаті чотиристоронніх переговорів, організованих Туреччиною, угода про Чорноморський зерновий коридор була продовжена на 120 днів з 19 листопада 2022 року відповідно до рішення, ухваленого між Туреччиною, Організацією Об'єднаних Націй, російською федерацією та Україною", - повідомив Ердоган у Twitter.

Деталі

Президент Туреччини наголосив, що "було ясно видно, наскільки важливою і вигідною є ця угода для постачання продовольства та безпеки світу, з доставкою понад 11 мільйонів тонн зерна та продуктів харчування тим, хто потребує, майже 500 кораблями за останні 4 місяці".

Він висловив вдячність ООН, Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, путіну і Президенту України Володимиру Зеленському, "за їхню готовність продовжити угоду і привітати всіх, хто зробив свій внесок".

Раніше

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зернову угоду продовжили на чотири місяці.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш заявив про згоду "усіх сторін" на продовження Чорноморської зернової ініціативи, у межах якої здійснюється експорт агропродукції з портів України.

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. 

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