Генсек ООН заявив про згоду на продовження зернової угоди "усіх сторін"

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"Я вітаю згоду всіх сторін щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи для забезпечення безпечного судноплавства під час експорту зерна, продуктів харчування та добрив із України. Ініціатива демонструє важливість обережної дипломатії у пошуку багатосторонніх рішень", - зазначив Гуттереш у Twitter.

Нагадаємо

Раніше 17 листопада стало відомо, що дію "зернової ініціативи" продовжили ще на 120 днів.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зернову угоду продовжили на чотири місяці.

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди". В українському уряді вказували, що у жовтні обсяги експорту могли б бути вищими на 30-40% якби росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі.

Уже 2 листопада Президент Туреччини Ердоган заявив про поновлення роботи "зернового коридору". Це сталося після його розмови з путіним 1 листопада. Так, Ердоган заявив, що міністр оборони росії сергій шойгу зателефонував турецькому колезі Хулусі Акару і повідомив йому, що з 2 листопада угода про "зерновий коридор" "продовжуватиметься так само, як і раніше". Відновлення участі в угоді підтвердили у міноборони рф.