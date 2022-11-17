Генсек ООН заявил о согласии на продление зернового соглашения "всех сторон"

Цитата

"Я приветствую согласие всех сторон относительно продления Черноморской зерновой инициативы для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины. Инициатива демонстрирует важность осторожной дипломатии в поиске многосторонних решений", - отметил Гуттериш в Twitter.

Напомним

Ранее 17 ноября стало известно, что действие "зерновой инициативы" продлили еще на 120 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что зерновое соглашение продлили на четыре месяца.

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный") , которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения". В украинском правительстве указывали, что в октябре объемы экспорта могли бы быть выше на 30-40%, если бы россия искусственно не блокировала инспекции в Босфоре.

Уже 2 ноября Президент Турции Эрдоган заявил о возобновлении работы "зернового коридора". Это произошло после его разговора с путиным 1 ноября. Так, Эрдоган заявил, что министр обороны россии сергей шойгу позвонил турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил ему, что со 2 ноября соглашение о "зерновом коридоре" будет продолжаться так же, как и раньше". Возобновление участия в соглашении подтвердили в минобороны рф.