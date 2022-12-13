Украина экспортировала 13,8 млн тонн продовольствия "зерновым коридором": отправила еще 8 судов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украина экспортировала уже 13,8 млн тонн агропродукции "зерновым коридором", сегодня из украинских портов на Черном море вышли еще восемь судов. Об этом сообщает Мининфраструктуры, пишет УНН.
Цитата
"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 550 судов, экспортировавших 13,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", - сообщили в ведомстве.
Детали
Так, по сообщению, из портов Большой Одессы в рамках "зерновой инициативы" вышли еще 8 судов из 238,6 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы.
В портах Большой Одессы, как отмечается, под обработкой 23 судна. На них загружается 690 тыс. тонн украинской агропродукции.
Дополнение
Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно) на 120 дней, направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), что были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.
Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.
Соглашение в ноябре продлили на 120 дней.