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Зеленський закликав французький бізнес інвестувати в харчову промисловість України

Зеленський закликав французький бізнес інвестувати в харчову промисловість України

Київ • УНН

 • 655731 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав французький бізнес інвестувати в Українську харчову промисловість. Про це він сказав під час форуму з економічної стійкості та реконструкції України, передає УНН.

Цитата

«Ми вже відправили на експорт понад 13 млн тонн продовольства, ми започаткували глобальну гуманітарну ініціативу «Зерно з України»… Завдяки цій нашій ініціативі ми допоможемо з продовольством найбіднішим країнам світу...», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна відправляє, як на експорт, так і в якості гуманітарної допомоги переважно аграрну сировину, а може відправляти продукти переробки.

«Тобто це означає, що прямо зараз ми маємо потребу в розбудові цілої галузі, яка буде орієнтована на експорт й точно матиме споживачів, і точно даватиме прибуток. Очевидно, що це вигідний економічний проект. І було б правильним якби французький бізнес вже зараз оцінив перспективи й прийшов в Україну заради такого проекту. Так само в енергетиці, машинобудуванні, оборонній промисловості, транспорті, будівництві, ІТ та багатьох інших галузях ми зараз маємо колосальні можливості», - розповів Зеленський.

Він наголосив, що Україна має можливості яких зараз ніде у світі більше не знайти.

«Лише в Україні можна доволі швидко реалізувати масштабний проект екологічної та сучасної реіндустралізації й у нас є чітке розуміння, як це зробити. Чим скоріше й результативніше ми об'єднаємо міцність України та франції тим більше виграємо від цього, і тим надійнішим буде мир, який я впевнений ми зможемо повернути Україні і всій Європі», - сказав Зеленський.

Доповнення

Україна експортувала 13,8 млн тонн продовольства "зерновим коридором.

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