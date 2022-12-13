Зеленский: с начала войны в Украине разминировано около полумиллиона взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. С начала войны в Украине разминировано около 500 тысяч взрывоопасных предметов Об этом сказал президент страны Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, пишет УНН.
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"Только работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с 24 февраля изъяли более 300 тысяч таких предметов, а взрывотехники Национальной полиции – более 180 тысяч", - добавил Зеленский.
Президент Украины поблагодарил зарубежных партнеров за помощь в борьбе с "российским минным террором".
Напомним
Вчера Украина на саммите G7 очертила свои планы на предстоящий 2023 год. Это уже пятый такой саммит за этот год, в котором наша страна участвует и полноценно представляет свою позицию.