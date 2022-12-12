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Україна на G7 фактично окреслила, що має зробити наступного року — Зеленський

Україна на G7 фактично окреслила, що має зробити наступного року — Зеленський

Київ • УНН

 • 1168018 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні Україна на саміті G7 окреслила свої плани на майбутній 2023 рік. Це вже пʼятий такий саміт за цей рік, у якому наша країна бере участь і повноцінно представляє свою позицію.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, пише УНН.

Деталі

Сьогодні, 12 грудня, Володимир Зеленський взяв участь у саміті лідерів G7.

“Це вже пʼятий такий саміт за цей рік, у якому Україна бере участь і повноцінно представляє свою позицію. Сьогодні ми фактично окреслили те, що маємо зробити в наступному році”, — сказав Зеленський.

Український лідер подякував партнерам і закликав їх продовжувати у 2023 році так само допомагати Україні, як і цього року.

“Дуже важливо, щоб усі елементи підтримки нашої держави зберігалися й не збавляли обертів. Так само важливо робити нові кроки, які зможуть зіграти на випередження проти російського терору”, — додав Гарант.

Нагадаємо

Держави Великої сімки (G7) заявили у понеділок, що вони працюватимуть разом, щоб зміцнити військовий потенціал України, приділивши особливу увагу системам протиповітряної оборони, йдеться у заяві лідерів, опублікованій Великою Британією.

Українські Національні Новини

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