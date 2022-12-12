Украина на G7 фактически очертила, что должно сделать в следующем году — Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня Украина на саммите G7 очертила свои планы на предстоящий 2023 год. Это уже пятый такой саммит за этот год, в котором наша страна участвует и полноценно представляет свою позицию.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, пишет УНН.
Детали
Сегодня, 12 декабря, Владимир Зеленский принял участие в саммите лидеров G7.
“Это уже пятый такой саммит за этот год, в котором Украина участвует и полноценно представляет свою позицию. Сегодня мы фактически очертили то, что должны сделать в следующем году”, — сказал Зеленский.
Украинский лидер поблагодарил партнеров и призвал их продолжать в 2023 году так же помогать Украине, как и в этом году.
“Очень важно, чтобы все элементы поддержки нашего государства сохранялись и не сбавляли обороты. Так же важно делать новые шаги, которые смогут сыграть на опережение против российского террора”, — добавил Гарант.
Напомним
Государства Большой семерки (G7) заявили в понедельник, что они будут работать вместе, чтобы укрепить военный потенциал Украины, уделив особое внимание системам противовоздушной обороны, говорится в заявлении лидеров , опубликованной Великобританией.