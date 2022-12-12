Украина на G7 фактически очертила, что должно сделать в следующем году — Зеленский

Детали

Сегодня, 12 декабря, Владимир Зеленский принял участие в саммите лидеров G7.

“Это уже пятый такой саммит за этот год, в котором Украина участвует и полноценно представляет свою позицию. Сегодня мы фактически очертили то, что должны сделать в следующем году”, — сказал Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил партнеров и призвал их продолжать в 2023 году так же помогать Украине, как и в этом году.

“Очень важно, чтобы все элементы поддержки нашего государства сохранялись и не сбавляли обороты. Так же важно делать новые шаги, которые смогут сыграть на опережение против российского террора”, — добавил Гарант.

Напомним

Государства Большой семерки (G7) заявили в понедельник, что они будут работать вместе, чтобы укрепить военный потенциал Украины, уделив особое внимание системам противовоздушной обороны, говорится в заявлении лидеров , опубликованной Великобританией.