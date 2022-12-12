Держави G7 зосередяться на посиленні ППО України – заява лідерів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Держави Великої сімки (G7) заявили у понеділок, що вони працюватимуть разом, щоб зміцнити військовий потенціал України, приділивши особливу увагу системам протиповітряної оборони, йдеться у заяві лідерів, опублікованій Великою Британією, інформує УНН.
Деталі
Лідери G7 заявили, що "безвідповідальна ядерна риторика" росії неприйнятна і будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки.
Лідери G7 наголосили на важливості посилення ППО України.
"Ми продовжимо координувати зусилля щодо задоволення невідкладних потреб України у військовій та оборонній техніці з негайним акцентом на забезпечення України системами та можливостями ППО", - йдеться у заяві.
Постачання конкретних озброєнь в Україну не обговорювалися, заявив напередодні зустрічі представник уряду Німеччини, яка головує в G7.
Доповнення
Зеленський під час відеозвернення закликав лідерів G7 направити більше зброї, включаючи танки, реактивну артилерію та ракети великої дальності.
У жовтні Київ отримав перший ЗРК Iris-T з Німеччини, а у листопаді до країни прибули ЗРК NASAMS та ЗРК Apside.