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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Держави G7 зосередяться на посиленні ППО України – заява лідерів

Держави G7 зосередяться на посиленні ППО України – заява лідерів

Київ • УНН

 • 747081 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Держави Великої сімки (G7) заявили у понеділок, що вони працюватимуть разом, щоб зміцнити військовий потенціал України, приділивши особливу увагу системам протиповітряної оборони, йдеться у заяві лідерів, опублікованій Великою Британією, інформує УНН.

Деталі

Лідери G7 заявили, що "безвідповідальна ядерна риторика" росії неприйнятна і будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

Лідери G7 наголосили на важливості посилення ППО України.

"Ми продовжимо координувати зусилля щодо задоволення невідкладних потреб України у військовій та оборонній техніці з негайним акцентом на забезпечення України системами та можливостями ППО", - йдеться у заяві.

Постачання конкретних озброєнь в Україну не обговорювалися, заявив напередодні зустрічі представник уряду Німеччини, яка головує в G7.

Доповнення

Зеленський під час відеозвернення закликав лідерів G7 направити більше зброї, включаючи танки, реактивну артилерію та ракети великої дальності.

У жовтні Київ отримав перший ЗРК Iris-T з Німеччини, а у листопаді до країни прибули ЗРК NASAMS та ЗРК Apside.

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