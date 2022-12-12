Государства G7 сосредоточатся на усилении ПВО Украины – заявление лидеров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Государства Большой семерки (G7) заявили в понедельник, что они будут работать вместе, чтобы укрепить военный потенциал Украины, уделив особое внимание системам противовоздушной обороны, говорится в заявлении лидеров, опубликованном Великобританией, информирует УНН.
Детали
Лидеры G7 заявили, что "безответственная ядерная риторика" россии неприемлема и любое применение химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.
Лидеры G7 отметили важность усиления ПВО Украины.
"Мы продолжим координировать усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике с немедленным акцентом на обеспечение Украины системами и возможностями ПВО", - говорится в заявлении.
Снабжение конкретных вооружений в Украину не обсуждалось, заявил накануне встречи представитель правительства Германии, председательствующей в G7.
Дополнение
Зеленский во время видеообращения призвал лидеров G7 направить больше оружия, включая танки, реактивную артиллерию и ракеты большой дальности.
В октябре Киев получил первый ЗРК Iris-T из Германии, а в ноябре в страну прибыли ЗРК NASAMS и ЗРК Apside.