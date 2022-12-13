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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24201 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Зеленський: з початку війни в Україні розміновано близько півмільйона вибухонебезпечних предметів

Зеленський: з початку війни в Україні розміновано близько півмільйона вибухонебезпечних предметів

Київ • УНН

 • 411097 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. З початку війни в Україні розміновано близько 500 тисяч вибухонебезпечних предметів Про це сказав президент країни Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, пише УНН.

Цитата

"Лише працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій з 24 лютого вилучили понад 300 тисяч таких предметів, а вибухотехніки Національної поліції – понад 180 тисяч", - додав Зеленський.

Президент України подякував закордонним партнерам за допомогу у боротьбі з "російським мінним терором".

Нагадаємо

Вчора Україна на саміті G7 окреслила свої плани на майбутній 2023 рік. Це вже пʼятий такий саміт за цей рік, у якому наша країна бере участь і повноцінно представляє свою позицію.

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