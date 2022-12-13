Зеленський: з початку війни в Україні розміновано близько півмільйона вибухонебезпечних предметів

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"Лише працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій з 24 лютого вилучили понад 300 тисяч таких предметів, а вибухотехніки Національної поліції – понад 180 тисяч", - додав Зеленський.

Президент України подякував закордонним партнерам за допомогу у боротьбі з "російським мінним терором".

Нагадаємо

Вчора Україна на саміті G7 окреслила свої плани на майбутній 2023 рік. Це вже пʼятий такий саміт за цей рік, у якому наша країна бере участь і повноцінно представляє свою позицію.