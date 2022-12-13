Зеленський: з початку війни в Україні розміновано близько півмільйона вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. З початку війни в Україні розміновано близько 500 тисяч вибухонебезпечних предметів Про це сказав президент країни Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, пише УНН.
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"Лише працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій з 24 лютого вилучили понад 300 тисяч таких предметів, а вибухотехніки Національної поліції – понад 180 тисяч", - додав Зеленський.
Президент України подякував закордонним партнерам за допомогу у боротьбі з "російським мінним терором".
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