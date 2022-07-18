Зеленский: украинцы никогда не воспримут решение передать Германии турбину для "Северного потока"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский отметил, что украинцы никогда не воспримут решение Канады передать Германии турбину для газопровода "Северный поток-1" и добавил, что такое решение фактически нарушает санкционный режим против рф. Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, пишет УНН.
Цитата
"Говорил сегодня (17 июля – ред.) с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Конечно, мы обсудили наше сотрудничество, и я поблагодарил его, поблагодарил Канаду за поддержку. Но отдельно отметил то, что украинцы никогда не воспримут решение Канады по турбине для "Северного потока", которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима", - сказал он.
Президент подчеркнул, что этот вопрос не просто о турбине. Это вопрос о соблюдении санкций.
"Если сейчас будет одно нарушение, то только вопрос времени, когда будут и последующие. россия специально это делает, шантажируя газом и провоцируя нарушение санкций. Существует достаточно путей для транзита российского газа в Европу. И каждая страна должна сохранять принципиальность", – добавил Зеленский.
Дополнение
Вицепремьер Канады Христя Фриланд заявила, что считает сложным, но правильным решение Канады вернуть турбину для российского газопровода "Северный поток-1", несмотря на санкции.
Напомним
1 июля компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что обе нити "Северного потока" остановят для планового ремонта 11-21 июля.
Позже правительство Германии получило положительный ответ от Канады по просьбе разблокировать поставки турбины, необходимой для обслуживания газопровода "Северный поток-1".
Украина выступает против передачи Канадой турбины российскому государственному "Газпрому" для поставки природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям против россии.