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Зеленський: українці ніколи не сприймуть рішення передати Німеччині турбіну для "Північного потоку"

Зеленський: українці ніколи не сприймуть рішення передати Німеччині турбіну для "Північного потоку"

Київ • УНН

 • 148701 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський зазначив, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади передати Німеччині турбіну для газопроводу "Північний потік-1" та додав, що таке рішення фактично порушує санкційний режим проти рф. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні, пише УНН.

Цитата

"Говорив сьогодні (17 липня - ред.) з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Звичайно, ми обговорили нашу співпрацю, і я подякував йому, подякував Канаді за підтримку. Але окремо наголосив на тому, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", яку вирішено передати Німеччині фактично в порушення санкційного режиму", - сказав він.

Президент наголосив, що це питання не просто про турбіну. Це є питанням про дотримання санкцій.

"Якщо зараз буде одне порушення, то лише питання часу, коли будуть і наступні. росія спеціально це робить, шантажуючи газом і провокуючи порушення санкцій. Існує достатньо шляхів для транзиту російського газу у Європу. І кожна країна повинна зберігати принциповість", - додав Зеленський.

Доповнення

Віцепрем’єр Канади Христя Фріланд заявила, що вважає складним, але правильним рішення Канади повернути турбіну для російського газопроводу "Північний потік-1" попри санкції.

Нагадаємо

1 липня компанія-оператор Nord Stream AG повідомила, що обидві нитки "Північного потоку" зупинять для планового ремонту 11-21 липня.

Пізніше уряд Німеччини отримав позитивну відповідь від Канади на прохання розблокувати постачання турбіни, необхідної для обслуговування газопроводу "Північний потік-1" .

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни російському державному "Газпрому" для постачання природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям проти росії.

Українські Національні Новини

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