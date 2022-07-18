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Фріланд прокоментувала рішення щодо турбіни для "Північного потоку-1"

Фріланд прокоментувала рішення щодо турбіни для "Північного потоку-1"

Київ • УНН

 • 163486 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Віцепрем’єр Канади Христя Фріланд заявила, що вважає складним, але правильним рішення Канади повернути турбіну для російського газопроводу "Північний потік-1" попри санкції. Про це Фріланд сказала після участі у зустрічі міністрів фінансів G20 в Індонезії, передає УНН.

Цитата

"Для Канади це рішення було дуже складним, і я розумію занепокоєння України стосовно цього, але так слід було зробити", - зазначила Фріланд.

Деталі

Вона також заявила, що повернення турбіни було критично важливим для Німеччини.

"Від наших німецьких союзників Канада чітко почула, що спроможність Німеччини продовжувати підтримку України може бути під загрозою", - додала Фріланд.

Вона звернула увагу на те, що і США публічно підтримали це рішення, зазначивши, що це важливий сигнал.

"Канада рішуче налаштована підтримувати український народ. Ми вже виділили 3,4 млрд дол фінансової та військової допомоги. Я пишаюся, що Канада була лідером у багатьох аспектах підтримки України та протидії путіну", - сказала вона.

Нагадаємо 

1 липня компанія-оператор Nord Stream AG повідомила, що обидві нитки "Північного потоку" зупинять для планового ремонту 11-21 липня.

Пізніше уряд Німеччини отримав позитивну відповідь від Канади на прохання розблокувати постачання турбіни, необхідної для обслуговування газопроводу "Північний потік-1" .

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни російському державному "Газпрому" для постачання природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям проти росії.

Українські Національні Новини

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