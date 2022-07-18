Фріланд прокоментувала рішення щодо турбіни для "Північного потоку-1"

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"Для Канади це рішення було дуже складним, і я розумію занепокоєння України стосовно цього, але так слід було зробити", - зазначила Фріланд.

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Вона також заявила, що повернення турбіни було критично важливим для Німеччини.

"Від наших німецьких союзників Канада чітко почула, що спроможність Німеччини продовжувати підтримку України може бути під загрозою", - додала Фріланд.

Вона звернула увагу на те, що і США публічно підтримали це рішення, зазначивши, що це важливий сигнал.

"Канада рішуче налаштована підтримувати український народ. Ми вже виділили 3,4 млрд дол фінансової та військової допомоги. Я пишаюся, що Канада була лідером у багатьох аспектах підтримки України та протидії путіну", - сказала вона.

Нагадаємо

1 липня компанія-оператор Nord Stream AG повідомила, що обидві нитки "Північного потоку" зупинять для планового ремонту 11-21 липня.

Пізніше уряд Німеччини отримав позитивну відповідь від Канади на прохання розблокувати постачання турбіни, необхідної для обслуговування газопроводу "Північний потік-1" .

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни російському державному "Газпрому" для постачання природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям проти росії.