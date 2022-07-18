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Фриланд прокомментировала решение по турбине для "Северного потока-1"

Фриланд прокомментировала решение по турбине для "Северного потока-1"

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Вицепремьер Канады Христя Фриланд заявила, что считает сложным, но правильным решение Канады вернуть турбину для российского газопровода "Северный поток-1", несмотря на санкции. Об этом Фриланд сказала после участия во встрече министров финансов G20 в Индонезии, передает УНН.

Цитата

"Для Канады это решение было очень сложным, и я понимаю обеспокоенность Украины по этому поводу, но так следовало сделать", - отметила Фриланд.

Детали

Она также заявила, что возвращение турбины было критически важным для Германии.

"От наших немецких союзников Канада ясно услышала, что способность Германии продолжать поддержку Украины может быть под угрозой", - добавила Фриланд.

Она обратила внимание на то, что и США публично поддержали это решение, отметив, что это важный сигнал.

"Канада решительно настроена поддерживать украинский народ. Мы уже выделили 3,4 млрд долл. финансовой и военной помощи. Я горжусь, что Канада была лидером во многих аспектах поддержки Украины и противодействия путину", - сказала она.

Напомним 

1 июля компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что обе нити "Северного потока" остановят для планового ремонта 11-21 июля.

Позже правительство Германии получило положительный ответ от Канады по просьбе разблокировать поставки турбины, необходимой для обслуживания газопровода "Северный поток-1".

Украина выступает против передачи Канадой турбины российскому государственному "Газпрому" для поставки природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям против россии.

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