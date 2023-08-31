Зеленский: Украине нужно 160 истребителей, чтобы не допустить господства россии в небе

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"Сегодня у нас есть договоренность о будущей поставке 50-60 истребителей. Всего нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные Воздушные силы, которые не дадут России возможности доминировать в воздухе. И они нам нужны не для наступательных действий", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в начале следующего года в украинском небе могут появиться соответствующие самолеты.

Напомним

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что ожидает самолеты F-16 весной следующего года.