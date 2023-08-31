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Зеленский: Украине нужно 160 истребителей, чтобы не допустить господства россии в небе

Зеленский: Украине нужно 160 истребителей, чтобы не допустить господства россии в небе

Киев • УНН

 • 381627 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским ВВС нужно около 160 истребителей, чтобы иметь возможность противостоять российской авиации и не допустить ее господства в небе над Украиной. Об этом глава государства заявил португальскому телеканалу RTP, сообщает УНН.

Цитата

"Сегодня у нас есть договоренность о будущей поставке 50-60 истребителей. Всего нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные Воздушные силы, которые не дадут России возможности доминировать в воздухе. И они нам нужны не для наступательных действий", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в начале следующего года в украинском небе могут появиться соответствующие самолеты.

Напомним

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что ожидает самолеты F-16 весной следующего года.

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