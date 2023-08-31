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Зеленський: Україні потрібно 160 винищувачів, щоб не допустити панування росії в небі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українським ВПС потрібно близько 160 винищувачів, аби мати можливість протистояти російській авіації та не допустити її панування в небі над Україною. Про це глава держави заявив португальському телеканалу RTP, повідомляє УНН

Цитата

" Сьогодні у нас є домовленість про майбутню поставку 50-60 винищувачів. Всього нам потрібно близько 160 винищувачів, щоб мати потужні Повітряні сили, які не дадуть росії можливості домінувати у повітрі. І вони нам потрібні не для наступальних дій", — сказав Зеленський.

Він додав, що на початку наступного року в українському небі можуть зʼявитись відповідні літаки.

Нагадаємо

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що очікує літаки F-16 навесні наступного року.

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