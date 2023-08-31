Зеленський: Україні потрібно 160 винищувачів, щоб не допустити панування росії в небі

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" Сьогодні у нас є домовленість про майбутню поставку 50-60 винищувачів. Всього нам потрібно близько 160 винищувачів, щоб мати потужні Повітряні сили, які не дадуть росії можливості домінувати у повітрі. І вони нам потрібні не для наступальних дій", — сказав Зеленський.

Він додав, що на початку наступного року в українському небі можуть зʼявитись відповідні літаки.

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Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що очікує літаки F-16 навесні наступного року.