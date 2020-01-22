Зеленский: Украина может стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Среди амбициозных планов Украины - стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент УНН.
"Мир нуждается в переосмыслении и обновлении правил, особенно правил международной безопасности. Мир не может быть сплоченный только в Facebook, когда репостят выступление Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или, к сожалению, сбитого украинской боинга в Иране. Но означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Для большинства это через неделю теряет актуальность, а в ленту стучит новый, громкий информационный повод. Я не случайно так много внимания уделяю вопросу безопасности", - отметил он.
Так, по словам Зеленского, вопросы безопасности важны для развития украинской экономики.
"Ведь это очкень важно для развития украинской экономики. В то же время философия превратить свои проблемы в собственную силу. Вызовы, стоящие перед нами, и которые заставляют двигаться быстрее. Пытаются делать невероятное и невозможное. Мы программируем себя на позитивное мышление. Мы программируем себя на амбициозные задачи. Какой по вашему мнению является задача для страны, которая потеряла часть территории и далеко не самой богатой на старом континенте? Стать лидером восточной Европы и Центральной Европы. Это амбициозные планы", - добавил Президент.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о проектах, касающихся Украины.