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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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09:11 • 148 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

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Зеленський розповів про проекти форуму в Давосі щодо України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розповів про проекти, що стосуються України, передає кореспондент УНН.

Зеленський розповів про проекти форуму в Давосі щодо України

"Хочу відзначити проекти форуму щодо України, а саме: сценарій майбутнього України, Женевська ініціатива щодо України, нове економічне бачення для України. Я дякую за це та розраховую на подальшу плідну співпрацю", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, за інформацією Офісу Президента, Володимир Зеленський на полях економічного форуму у Давосі зустрівся із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

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