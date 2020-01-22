Зеленський розповів про проекти форуму в Давосі щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розповів про проекти, що стосуються України, передає кореспондент УНН.
"Хочу відзначити проекти форуму щодо України, а саме: сценарій майбутнього України, Женевська ініціатива щодо України, нове економічне бачення для України. Я дякую за це та розраховую на подальшу плідну співпрацю", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, за інформацією Офісу Президента, Володимир Зеленський на полях економічного форуму у Давосі зустрівся із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.