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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Зеленский рассказал о проектах форума в Давосе касательно Украины

Киев • УНН

 • 15147 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о проектах, касающихся Украины, передает корреспондент УНН.

Зеленский рассказал о проектах форума в Давосе касательно Украины

"Хочу отметить проекты форума по Украине, а именно: сценарий будущего Украины, Женевская инициатива Украины, новое экономическое видение для Украины. Я благодарю за это и рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - отметил Зеленский.

Напомним, по информации Офиса Президента, Владимир Зеленский на полях экономического форума в Давосе встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

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