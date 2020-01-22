Зеленский рассказал о проектах форума в Давосе касательно Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о проектах, касающихся Украины, передает корреспондент УНН.
"Хочу отметить проекты форума по Украине, а именно: сценарий будущего Украины, Женевская инициатива Украины, новое экономическое видение для Украины. Я благодарю за это и рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - отметил Зеленский.
Напомним, по информации Офиса Президента, Владимир Зеленский на полях экономического форума в Давосе встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.