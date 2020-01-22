Зеленський зустрівся у Давосі із головою МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на полях економічного форуму у Давосі зустрівся із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
"Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою", - повідомили в Офісі Президента, оприлюднивши відповідне відео.
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Нагадаємо, міністр фінансів України Оксана Маркарова сьогодні у складі української делегації прибула на Всесвітній економічний форум (WEF) у швейцарському Давосі, де разом із Президентом України Володимиром Зеленським проведе зустріч із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою.