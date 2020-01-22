Зеленський провів першу зустріч на полях форуму в Давосі

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 30 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 6202 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 14170 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 206697 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 147055 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 129057 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 133823 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 149162 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148453 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231225 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.9м/с
46%
Популярнi новини

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 17930 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 16597 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 24678 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 16644 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 14931 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 30 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 206697 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 183814 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 302650 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 324465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 17349 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 10267 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 60145 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 42699 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 56746 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Зеленський провів першу зустріч на полях форуму в Давосі

Київ • УНН

 • 13970 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі провів першу зустріч - із головою правління та генеральним директором компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.

Зеленський провів першу зустріч на полях форуму в Давосі

“Дуже приємно зустрітися з одним з найбільших інвесторів у аграрний сектор та аграрну логістику в Україні”, — сказав Зеленський.

З його слів, в Україні запускається земельна реформа, яка “стане локомотивом зростання аграрного сектору та економіки в цілому”, пишуть в ОП.

“Ми будемо раді співпраці з Cargill Financial щодо запуску інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності та придбання новітньої агротехніки”, — зазначив Президент.

Сторони обговорили реформу залізничного сполучення. Глава держави розповів, що нині триває активна реформа “Укрзалізниці”, й Україна рухатиметься до прозорості в цій галузі.

Президент також зазначив, що Україна хоче бачити більше інвестицій компанії Cargill в переробку аграрної продукції.

“Ми справді хочемо боротися за кожного інвестора, особливо за інвесторів, які перебувають в Україні на постійній основі. Ми готові допомагати, чим можемо. Ми хочемо збільшення інвестицій і готуємо нові програми”, — наголосив Зеленський.

В свою чергу Макленнан нагадав, що Cargill Inc. вклала в Україну понад півмільярда доларів, і зауважив, що високо цінує зміни, які відбулися з автоматизацією роботи з інвесторами. Він також додав, що інвестори схвально оцінюють рух України до прозорості та активної співпраці.

Голова правління Cargill Inc. назвав “новим днем” нинішню політику щодо інвестицій в Україні.
На зустрічі також були присутні міністр фінансів України Оксана Маркарова та заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів.

Як повідомляв УНН, сьогодні Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарської Конфедерації, де візьме участь у Всесвітньому економічному форумі (WEF) в Давосі.

Увечері передбачено виступ Зеленського під час Давоського форуму. Також, Зеленський зустрінеться з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Нагадаємо, Маркарова у складі української делегації вирушила на WEF у Давосі, де разом із Президентом Зеленським проведе зустріч із головою МВФ Кристаліною Георгієвою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$64.15
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,231.34
Ethereum
$1,553.01