Зеленський провів першу зустріч на полях форуму в Давосі

“Дуже приємно зустрітися з одним з найбільших інвесторів у аграрний сектор та аграрну логістику в Україні”, — сказав Зеленський.

З його слів, в Україні запускається земельна реформа, яка “стане локомотивом зростання аграрного сектору та економіки в цілому”, пишуть в ОП.

“Ми будемо раді співпраці з Cargill Financial щодо запуску інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності та придбання новітньої агротехніки”, — зазначив Президент.

Сторони обговорили реформу залізничного сполучення. Глава держави розповів, що нині триває активна реформа “Укрзалізниці”, й Україна рухатиметься до прозорості в цій галузі.

Президент також зазначив, що Україна хоче бачити більше інвестицій компанії Cargill в переробку аграрної продукції.

“Ми справді хочемо боротися за кожного інвестора, особливо за інвесторів, які перебувають в Україні на постійній основі. Ми готові допомагати, чим можемо. Ми хочемо збільшення інвестицій і готуємо нові програми”, — наголосив Зеленський.

В свою чергу Макленнан нагадав, що Cargill Inc. вклала в Україну понад півмільярда доларів, і зауважив, що високо цінує зміни, які відбулися з автоматизацією роботи з інвесторами. Він також додав, що інвестори схвально оцінюють рух України до прозорості та активної співпраці.

Голова правління Cargill Inc. назвав “новим днем” нинішню політику щодо інвестицій в Україні.

На зустрічі також були присутні міністр фінансів України Оксана Маркарова та заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів.

Як повідомляв УНН, сьогодні Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарської Конфедерації, де візьме участь у Всесвітньому економічному форумі (WEF) в Давосі.

Увечері передбачено виступ Зеленського під час Давоського форуму. Також, Зеленський зустрінеться з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Нагадаємо, Маркарова у складі української делегації вирушила на WEF у Давосі, де разом із Президентом Зеленським проведе зустріч із головою МВФ Кристаліною Георгієвою.