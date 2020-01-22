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Зеленский провел первую встречу на полях форума в Давосе

Киев • УНН

 • 13970 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел первую встречу - с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

Зеленский провел первую встречу на полях форума в Давосе

"Очень приятно встретиться с одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику в Украине", - сказал Зеленский.

По его словам, в Украине запускается земельная реформа, которая "станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом", пишут в ОП.

"Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретение новой агротехники", - отметил Президент.

Стороны обсудили реформу железнодорожного сообщения. Глава государства рассказал, что сейчас идет активная реформа "Укрзализныци", и Украина будет двигаться к прозрачности в этой области.

Президент также отметил, что Украина хочет видеть больше инвестиций компании Cargill в переработку аграрной продукции.

"Мы действительно хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые находятся в Украине на постоянной основе. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличение инвестиций и готовим новые программы", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Макленнан напомнил, что Cargill Inc. вложила в Украину более полумиллиарда долларов, и отметил, что высоко ценит изменения, которые произошли с автоматизацией работы с инвесторами. Он также добавил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активному сотрудничеству.

Председатель правления Cargill Inc. назвал "новым днем" нынешнюю политику в отношении инвестиций в Украину.
На встрече также присутствовали министр финансов Украины Оксана Маркарова и заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Кузнецова.

Как сообщал УНН, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию, где примет участие во Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе.

Вечером предусмотрено выступление Зеленского во время Давосского форума. Также, Зеленский встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Напомним, Маркарова в составе украинской делегации отправилась на WEF в Давосе, где вместе с Президентом Зеленским проведет встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

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