Зеленский встретился в Давосе с главой МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на полях экономического форума в Давосе встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
"Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой", - сообщили в Офисе Президента, обнародовав соответствующее видео.
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Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова сегодня в составе украинской делегации прибыла на Всемирный экономический форум (WEF) в Давосе, где вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским проведет встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.