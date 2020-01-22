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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Зеленський: Україна може стати лідером східної Європи та центральної Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Серед амбітних планів України – стати лідером східної Європи та центральної Європи. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає кореспондент УНН.

Зеленський: Україна може стати лідером східної Європи та центральної Європи

"Світ потребує переосмислення та оновлення правил, особливо правил міжнародної безпеки. Світ не може бути згуртований тільки у Facebook, коли репостять виступ Ґрети Тунберг, фото жахливих пожеж у Австралії чи, нажаль, збитого українського боїнгу в Ірані. Та чи означає це, що всі зробили висновки? Ні. Для більшості це через тиждень втрачає актуальність, а у стрічку стукає новий, гучний інформаційний привід. Я не випадково так багато уваги приділяю питанню безпеки", - зазначив він.

Так, за словами Зеленського, питання безпеки важливе для розвитку української економіки.

"Адже це надважливо для розбудови української економіки. В той же час філософія перетворити свої проблеми на власну силу. Виклики, які постали перед нами, і змушують рухатися швидше. Намагаються робити неймовірне й неможливе. Ми програмуємо себе на позитивне мислення. Ми програмуємо себе на амбітні задачі. Якою на вашу думку є задача для країни, яка втратила частину території та є далеко не найбагатшою на старому континенті? Стати лідером східної Європи та центральної Європи. Це амбітні плани", - додав Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розповів про проекти, що стосуються України.

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