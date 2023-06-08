Зеленский в Херсоне побывал на переправе, через которую эвакуируют людей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время рабочей поездки в Херсонскую область побывал на переправе, на которой осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий, передает УНН.
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“В Херсоне посетил переправу, на которой осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий. Наша задача – максимально защитить жизни и помочь людям. Спасибо спасателям и волонтерам! Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу!” - заявил Президент.
Дополнение
Зеленский приехал в Херсонскую область для координационного совещания по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
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