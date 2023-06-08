Зеленский в Херсоне побывал на переправе, через которую эвакуируют людей

Цитата

“В Херсоне посетил переправу, на которой осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий. Наша задача – максимально защитить жизни и помочь людям. Спасибо спасателям и волонтерам! Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу!” - заявил Президент.

Дополнение

Зеленский приехал в Херсонскую область для координационного совещания по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.