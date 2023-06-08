Зеленський у Херсоні побував на переправі, через яку евакуюють людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час робочої поїздки в Херсонську область побував на переправі, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій, передає УНН.
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“У Херсоні відвідав переправу, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій. Наше завдання – максимально захистити життя й допомогти людям. Дякую рятувальникам і волонтерам! Дякую всім, хто залучений до цієї роботи!” - заявив Президент.
Доповнення
Зеленський приїхав на Херсонщину для координаційної наради щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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