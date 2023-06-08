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Зеленський відвідав Херсонщину: зібрав координаційну нараду через підрив Каховської ГЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відвідав Херсонську область для координаційної наради щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, передає УНН.

Зеленський відвідав Херсонщину: зібрав координаційну нараду через підрив Каховської ГЕС

Цитата

"Робоча поїздка на Херсонщину. Координаційна нарада щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС", - написав Президент у соцмережах.

Деталі

З його слів, є багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій. Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи.

"Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини", - зазначив Зеленський.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

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