Зеленский посетил Херсонскую область: собрал координационное совещание из-за подрыва Каховской ГЭС

Цитата

"Рабочая поездка в Херсонскую область. Координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС", - написал Президент в соцсетях.

Детали

По его словам, есть много важных вопросов: оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины, организация жизнеобеспечения затопленных территорий. Также перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы.

"Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонской области", - отметил Зеленский.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.