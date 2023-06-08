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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Зеленский посетил Херсонскую область: собрал координационное совещание из-за подрыва Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 275835 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил Херсонскую область для координационного совещания по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС, передает УНН.

Зеленский посетил Херсонскую область: собрал координационное совещание из-за подрыва Каховской ГЭС

Цитата

"Рабочая поездка в Херсонскую область. Координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС", - написал Президент в соцсетях.

Детали

По его словам, есть много важных вопросов: оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины, организация жизнеобеспечения затопленных территорий. Также перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы.

"Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонской области", - отметил Зеленский.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

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